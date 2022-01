Emprestado pelo Fortaleza, Bruno Melo deve ser testado como zagueiro no Corinthians

Cedido por empréstimo pelo Fortaleza, Bruno Melo defenderá as cores do Corinthians-SP na temporada de 2022. O atleta chega ao clube paulista com aval do treinador Sylvinho, que deverá utilizar o lateral-esquerdo também na posição de zagueiro, setor em que o cearense tem familiaridade, já que desempenhou a função em algumas ocasiões no Tricolor do Pici.

O jogador de 29 anos já está em São Paulo, onde realizou exames médicos. O Timão aguarda as documentações do Fortaleza para oficializar o empréstimo com validade de uma temporada.

"A gente trouxe agora o Bruno Melo. Temos uma equipe, é um jogador é que está há anos no Fortaleza, tem características diferentes, ótima bola aérea. 'Estranha essa contratação'. Não é estranha. Vai ajudar o elenco, foi avaliação da comissão técnica", explicou Duílio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

"Zagueiro é uma posição que o Bruno chegou, joga de lateral, joga de zagueiro, mas a gente entende que é uma posição que podemos reforçar, sim", complementou sobre a possibilidade de novas contratações para o setor.

