Três jogadores testam positivo para a Covid-19 em reapresentação do Corinthians

Nesta segunda-feira, 10, o Corinthians se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava para dar início à temporada de 2022. O Timão informou que os atacantes Jô e Willian testaram positivo para a covid-19. Além deles, Renato Augusto, que testou positivo para o novo coronavírus na semana passada, ficou em isolamento.

"Os atletas estão bem, assintomáticos e com o sistema vacinal completo. Eles serão testados diariamente até o resultado negativo e sendo monitorados pelo departamento médico", pontuou a médica do clube, Ana Caroline Côrte e Ramos.

O restante do elenco foi dividido em dois grupos: enquanto um fazia avaliações com os fisioterapeutas, o outro realizou testes clínicos com os preparadores. Os atletas retornaram aos treinamentos ainda nesta tarde. Já os primeiros trabalhos com bola estão marcados para a manhã de terça-feira.

O Corinthians entra em campo pela primeira vez na temporada em 25 de janeiro, às 21 horas (de Brasília), quando recebe a Ferroviária na Neo Química Arena. A partida é válida pela rodada inicial do Campeonato Paulista.

