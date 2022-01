Corinthians anuncia renovação de contrato com Cássio até o fim de 2024

O Corinthians confirmou, na tarde desta quinta-feira, 6, a renovação de contrato com o goleiro Cássio. O vínculo que venceria no final de 2022 foi estendido até dezembro de 2024. O arqueiro vai completar 35 anos de idade em junho deste ano. Em entrevistas recentes, o capitão corintiano disse que não pretende se aposentar antes dos 40 anos.

Com a camisa do Timão, Cássio soma 564 jogos, o que faz do Gigante o sexto atleta que mais atuou pelo clube em toda a história.

Nesse período, foram oito títulos: Mundial (2012), Libertadores (2012), Brasileiro (2015 e 2017), Recopa Sul-Americana (2013) e Paulista (2017, 2018 e 2019).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir de segunda-feira, 10, Cássio vai se apresentar no CT Joaquim Grava com os demais jogadores do elenco para iniciar sua 11ª temporada pelo Corinthians.

Curiosamente, a renovação do contrato de Cássio, que já estava bem encaminhada desde novembro, foi confirmada no dia que a informação sobre o interesse do clube na contratação do goleiro Ivan, da Ponte Preta, foi revelada.

Tags