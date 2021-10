Sampaio Corrêa x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

00:05 | Out. 09, 2021

Jogo do Brasileiro Série B 2021 entre Sampaio Corrêa e Vasco será disputado hoje, 9, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Sampaio Corrêa e Vasco se enfrentam hoje, sábado, 9 de outubro (9/10), pela Série B do Campeonato Brasileiro 2021. A partida será disputada no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão, às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere, canal televisivo pago. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Sampaio Corrêa ocupa a 11ª colocação com 37 pontos somados em 28 partidas. São nove vitórias, dez empates e nove derrotas, sendo seis triunfos, três reveses e quatro igualdades como mandante.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+ Athletico-PR x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

+ Palmeiras x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Já o Vasco é 6ª colocado com 43 pontos somados em 28 partidas. São 12 vitórias, sete empates e nove derrotas, sendo quatro triunfos, seis reveses e quatro igualdades como visitante.

Sampaio Corrêa x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão



Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Brasileiro Série B 2021 - Sampaio Corrêa x Vasco

Escalação provável

Sampaio Corrêa

Luís Daniel; Luís Gustavo, Alan Godói, Paulo Sérgio (Kanu) e Alyson; Betinho, Ferreira, Eloir e Léo Artur; Pimentinha e Ciel.

Vasco

Vanderlei, Riquelme, Leandro Castan, Ricardo Graça e Léo Matos; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel, Zeca e Nenê; Morato e German Cano.

Arbitragem

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Lorival Candido das Flores (RN)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Quando será Sampaio Corrêa x Vasco

Hoje, sábado, 9 de outubro (9/10), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Sampaio Corrêa x Vasco

Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão



Tags