Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após rebaixamento, Tirol muda foco para estreia na Copa do Brasil

Após rebaixamento, Tirol muda foco para estreia na Copa do Brasil

A equipe cearense foi rebaixada para a Série B do estadual e foi ao mercado para reforçar o comando de ataque
Atualizado às Autor João Bosco Neto
Autor
João Bosco Neto Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Estreante pela Copa do Brasil, o Tirol viaja até Propriá, em Sergipe, para enfrentar o América-SE pela primeira fase do torneio nacional. A partida ocorre às 20h30min desta quarta-feira, 18, no estádio João Alves Filho. É válido lembrar que o mata-mata é disputado em jogo único, com pênaltis em caso de empate.

A equipe do Pirambu conquistou o direito a disputar o certame eliminatório devido ao aumento de uma vaga para os clubes cearenses e o vice-campeonato da Taça Fares Lopes. Isto ocorreu porque o time campeão, Maracanã, já havia obtido o direito de disputar a Copa do Brasil pelo fato de ter sido terceiro colocado no Estadual.

Apesar do momento histórico, a fase da Coruja não é boa. O time foi rebaixado no Campeonato Cearense, somando apenas quatro pontos em sete partidas. Na primeira fase, o time foi lanterna do grupo B tendo marcado somente um gol e garantindo apenas um ponto.

Leia mais

No quadrangular da luta contra o rebaixamento, o time da capital até iniciou bem, vencendo o jogo de estreia contra o Quixadá, mas foi derrotado pelo Maranguape no jogo seguinte. Na partida decisiva da última rodada, contra o lanterna Maracanã, foi derrotado por 1 a 0 e deu adeus à primeira divisão.

Um dos principais problemas do Tirol durante o Estadual foi, como dito anteriormente, o ataque. Somente quatro atletas do atual elenco balançaram as redes na temporada, forçando o clube a ir ao mercado buscar um atacante com faro de gol para os próximos desafios.

Para a sequência da temporada, a Coruja fechou a contratação de Felipe Hulk, vice artilheiro do Cearense com cinco gols e principal nome do Maranguape no Estadual. Um dos motivos pelos quais o jogador de 30 anos optou pela agremiação do Pirambu foi ter também o calendário da Série D para o restante do ano.

Além do centroavante, o Tirol conta com nomes conhecidos e rodados do futebol cearense. Entre eles o goleiro Rayr, que foi um dos grandes personagens da Copa do Brasil de 2025, o experiente meio-campista Janeudo e o volante César Sampaio, ex-Horizonte.

O América, por sua vez, não é uma equipe de grande expressão no futebol sergipano. O Cavalo Alado foi fundado em 1942, mas se tornou profissional somente em 1960, sendo campeão estadual em 1966 e bicampeão em 2007. Fora os dois títulos, a equipe já passou algumas vezes pela segunda divisão estadual, incluindo um período que durou de 2014 a 2021.

No Campeonato Sergipano desta temporada, a equipe se encontra na sexta colocação da fase de pontos corridos, o que lhe garantiu uma classificação para o mata-mata. Do atual elenco, o atacante Obina é o nome mais perigoso do Tricolor da Ribeirinha.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar