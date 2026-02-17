Após rebaixamento, Tirol muda foco para estreia na Copa do Brasil

Tirol busca virar a página após rebaixamento no estadual / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Estreante pela Copa do Brasil, o Tirol viaja até Propriá, em Sergipe, para enfrentar o América-SE pela primeira fase do torneio nacional. A partida ocorre às 20h30min desta quarta-feira, 18, no estádio João Alves Filho. É válido lembrar que o mata-mata é disputado em jogo único, com pênaltis em caso de empate. A equipe do Pirambu conquistou o direito a disputar o certame eliminatório devido ao aumento de uma vaga para os clubes cearenses e o vice-campeonato da Taça Fares Lopes. Isto ocorreu porque o time campeão, Maracanã, já havia obtido o direito de disputar a Copa do Brasil pelo fato de ter sido terceiro colocado no Estadual.

Apesar do momento histórico, a fase da Coruja não é boa. O time foi rebaixado no Campeonato Cearense, somando apenas quatro pontos em sete partidas. Na primeira fase, o time foi lanterna do grupo B tendo marcado somente um gol e garantindo apenas um ponto.

Para a sequência da temporada, a Coruja fechou a contratação de Felipe Hulk, vice artilheiro do Cearense com cinco gols e principal nome do Maranguape no Estadual. Um dos motivos pelos quais o jogador de 30 anos optou pela agremiação do Pirambu foi ter também o calendário da Série D para o restante do ano. Além do centroavante, o Tirol conta com nomes conhecidos e rodados do futebol cearense. Entre eles o goleiro Rayr, que foi um dos grandes personagens da Copa do Brasil de 2025, o experiente meio-campista Janeudo e o volante César Sampaio, ex-Horizonte. O América, por sua vez, não é uma equipe de grande expressão no futebol sergipano. O Cavalo Alado foi fundado em 1942, mas se tornou profissional somente em 1960, sendo campeão estadual em 1966 e bicampeão em 2007. Fora os dois títulos, a equipe já passou algumas vezes pela segunda divisão estadual, incluindo um período que durou de 2014 a 2021.