CBF define datas de estreias de Fortaleza e Ceará na Copa do Brasil 2026

Copa do Brasil de 2026 tem quatro clubes cearenses / Crédito: Nelson Terme/CBF

Resumo Fortaleza, Ceará e Maracanã estreiam a partir da segunda fase na Copa do Brasil de 2026

Leão e Vovô serão mandantes, enquanto Bicolor Metropolitano jogará como visitante

Partidas de tricolores e alvinegros serão antes do primeiro duelo da final do Campeonato Cearense A Confederação Brasileira de Futebol divulgou, nesta terça-feira, 17, a tabela detalhada da segunda fase da Copa do Brasil, etapa do torneio em que estrearão três representantes cearenses: Fortaleza, Ceará e Maracanã.

Os jogos de Leão e Vovô estão agendados para a próxima semana, antes do primeiro embate da final do Campeonato Cearense, que será em 1º de março. Os duelos da primeira à quarta fase da Copa do Brasil são em partida única, com decisão nos pênaltis em caso de empate.

Tanto os tricolores quanto os alvinegros vão embolsar cota de R$ 1,38 milhão pela participação nesta etapa do torneio nacional. Caso garantam classificação, faturam mais R$ 1,53 milhão. Já o Maracanã recebe R$ 830 mil na segunda fase e ganhará R$ 950 mil se avançar. Fortaleza x Maguary-PE ou Laguna-RN O primeiro a entrar em campo será o Tricolor, na próxima terça-feira, 24, às 21h30min, na Arena Castelão, diante do vencedor de Maguary-PE x Laguna-RN. O duelo de estreia do Leão no mata-mata nacional será exibido pelo sportv e pelo Premiere. QUIXADÁ-CE, BRASIL, 11-01-2026: Thiago Carpini. Fortaleza empata de 0 a 0 com o Ferroviário pelo Campeonato Cearense no Estádio Presidente Vargas. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

A equipe pernambucana e o time potiguar vão se enfrentar nesta quarta-feira, 18, às 16h30min, para definir quem serão o adversário do Fortaleza. Ceará x Araguaina-TO ou Primavera-SP No próximo dia 26 (quinta-feira) será a vez do Alvinegro disputar o primeiro jogo na edição de 2026 da Copa do Brasil, às 20 horas, também no Castelão, contra Araguaina-TO ou Primavera-SP. A partida será transmitida pelo Amazon Prime. Técnico Mozart no jogo Floresta x Ceará, no PV, pelo Campeonato Cearense 2026 Crédito: Gabriel Silva/CearaSC

Tocantinenses e paulistas medem forças nesta quarta, 18, a partir das 19h30min, em jogo único, e o ganhador avança para encarar o Vovô em solo cearense. Portuguesa-RJ x Maracanã O Maracanã, por sua vez, já tem adversário definido e será o último dos cearenses a entrar em campo. O Bicolor Metropolitano vai visitar a Portuguesa-RJ no dia 5 de março, às 19 horas, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro. Tirol estreia na primeira fase A Copa do Brasil de 2026 ainda tem outro clube cearense, que larga a partir da primeira fase: o Tirol. A Coruja enfrenta o América-SE nesta quarta, 18, às 20 horas, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE). O classificado para a segunda etapa do certame visitará o América-MG no dia 4 de março, às 21h30min, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).