Fortaleza se movimenta para sediar a Copa América Feminina de 2026, diz Elmano

Governo do Estado e Federação Cearense de Futebol (FCF) articulam vinda da competição no próximo ano. O Castelão será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina em 2027
Autor Lara Santos
Cidade-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, Fortaleza pode receber antes a Copa América Feminina de 2026, em um movimento de preparação para o Mundial da Fifa. A Conmebol, que organiza o torneio, sugeriu à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que trouxesse a competição para o Brasil, e a Federação Cearense de Futebol (FCF) já manifestou interesse para que partidas sejam realizadas na Arena Castelão.

Ao Esportes O POVO, o governador Elmano de Freitas (PT), confirmou que a Secretaria do Esporte do Estado (Sesporte) tem trabalhado junto à CBF para trazer o evento ao Ceará.

“Manifestamos nosso interesse em receber esse evento. Para além da questão esportiva, somos um estado turístico, então temos que estar muito antenados em oportunidades para favorecer o nosso Estado”, disse.

O presidente da FCF, Mauro Carmélio, destacou que Fortaleza foi aprovada na inspeção da Fifa para ser sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o que reforça a capacidade de receber a Copa América.

"A cidade de Fortaleza, por ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2027 e já ter sido aprovada pela inspeção da Fifa, naturalmente será uma das sedes também da Copa América de 2026. Estamos prontos para abraçar mais essa competição internacional e viver o sonho de um título mundial para o futebol feminino brasileiro”, afirmou Mauro Carmélio.

O Brasil é o atual campeão da Copa América, após ter vencido a Colômbia na final disputada neste ano no Equador.

