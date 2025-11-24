Clássico-Rainha decide título do Cearense Feminino pelo 7º ano seguido; veja retrospecto

Ceará e Fortaleza ficaram no 0 a 0 no primeiro jogo / Crédito: FCO FONTENELE

Na primeira final entre a dupla, que aconteceu em 2019, o Ceará superou o Fortaleza nas finais de ambos os turnos e foi campeão invicto. Em 2020, as Leoas deram o troco e com um gol de Taciana, venceram o estadual daquele ano. Em 2021, o Vovô ficou novamente com o troféu, vencendo o primeiro jogo por 2 a 1 e empatando o segundo por 3 a 3. Na temporada 2022, deu Tricolor novamente, com uma vitória por 2 a 1 em partida única. Tanto em 2023 como em 2024, a taça voltou para Porangabuçu, com triunfo alvinegro nos pênaltis em 2023 e um 1 a 0 no tempo normal no ano seguinte.