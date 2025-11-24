Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clássico-Rainha decide título do Cearense Feminino pelo 7º ano seguido; veja retrospecto

Em 2018, último ano sem a presença das Leoas em finais, as atletas da equipe de Porangabuçu venceram ambos os turnos do campeonato daquele ano
Ceará e Fortaleza chegaram a sua sétima final consecutiva no Campeonato Cearense Feminino. A última vez que a decisão não contou com o Tricolor foi em 2018, enquanto o Alvinegro não é desfalque nos jogos decisivos desde 2017. A dupla decide o título estadual mais uma vez, com transmissão do Esportes O POVO no YouTube e da TV O POVO (48.2).

O primeiro duelo das finais de 2025 aconteceu na sexta-feira, 21, com empate em 0 a 0 e o jogo de volta ocorre nesta terça-feira, 25, às 19 horas.

Em 2018, último ano sem a presença das Leoas em finais, as atletas da equipe de Porangabuçu venceram ambos os turnos do campeonato daquele ano e se sagraram campeãs sobre o Tiradentes. A última edição do torneio sem ambos os times decidirem o título ocorreu em 2017, quando o São Gonçalo venceu o Caucaia.

Desde que a dupla passou a monopolizar as finais do Cearense, as Alvinegras levam vantagem no número total de conquistas. No recorte utilizado, o Ceará possui quatro conquistas contra somente duas do Fortaleza, sendo as campeãs vigentes do certame.

No geral, o clube com mais títulos da competição é o Caucaia, com seis conquistas, seguido pelo Vovô com cinco e com o Leão em terceiro, com três troféus. O time do Pici, contudo, é a equipe que mais bateu na trave no torneio, sendo vice-campeã em cinco oportunidades.

Na primeira final entre a dupla, que aconteceu em 2019, o Ceará superou o Fortaleza nas finais de ambos os turnos e foi campeão invicto. Em 2020, as Leoas deram o troco e com um gol de Taciana, venceram o estadual daquele ano.

Em 2021, o Vovô ficou novamente com o troféu, vencendo o primeiro jogo por 2 a 1 e empatando o segundo por 3 a 3. Na temporada 2022, deu Tricolor novamente, com uma vitória por 2 a 1 em partida única. Tanto em 2023 como em 2024, a taça voltou para Porangabuçu, com triunfo alvinegro nos pênaltis em 2023 e um 1 a 0 no tempo normal no ano seguinte.

 

 

