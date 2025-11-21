Em jogo truncado, Ceará e Fortaleza empatam sem gols na ida da final do Cearense Feminino

Em jogo truncado, Ceará e Fortaleza empatam sem gols na ida da final do Cearense FemininoCom o resultado, a decisão segue totalmente aberta e será definida na terça-feira, 25, às 19 horas (horário de Brasília), novamente no PV
O primeiro Clássico-Rainha das finais do Campeonato Cearense Feminino de 2025 terminou sem gols. Na noite desta sexta-feira, 21, Ceará e Fortaleza empataram por 0 a 0 no Estádio Presidente Vargas, em uma partida marcada por equilíbrio e boas atuações das goleiras.
Com o resultado, a decisão segue totalmente aberta e será definida na terça-feira, 25, às 19 horas (horário de Brasília), novamente no PV. Em caso de novo empate, o título será decidido nos pênaltis.
Ceará 0x0 Fortaleza: o jogo
O Fortaleza começou melhor e foi mais agressivo nos minutos iniciais, ocupando o campo de ataque e tentando acelerar as jogadas pelos lados. O Ceará, por outro lado, optou por um posicionamento mais defensivo, buscando fechar espaços e sair em contra-ataques. As Leoas chegaram a balançar as redes ainda nos primeiros minutos, mas o gol foi anulado por falta na goleira Maiara.
Aos 22 minutos, o time alvinegro teve sua melhor oportunidade da etapa inicial: Jady arriscou de fora da área e obrigou Lorrana a fazer uma defesa espetacular. Pouco depois, aos 29, o Tricolor respondeu com grande chance. Após bom passe de Natália, Isabella saiu cara a cara com a arqueira, mas Maiara cresceu no lance e evitou a abertura do placar.
A reta final do primeiro tempo ficou marcada por muitas faltas, cartões e reclamações, o que deixou o duelo ainda mais truncado.
No segundo tempo, o panorama permaneceu semelhante. Logo aos 3 minutos, Eduarda Balbino finalizou da entrada da área, mas mandou para fora. O Ceará respondeu com Paulinha, que cobrou falta de longe e quase surpreendeu Lorrana — a goleira defendeu de forma estranha e mandou para escanteio.
O Fortaleza tentou retomar o ritmo ofensivo com chutes de média distância. Aos 14 minutos, Leidiane arriscou e mandou perto, mas pelo lado de fora. Apesar das tentativas, as Leoas mostraram queda de rendimento e passaram a depender de lances individuais. O Ceará, por sua vez, demonstrou boa compactação e começou a ocupar mais o campo de ataque.
Aos 30 minutos, o time comandado por Erandir teve sua melhor chance no segundo tempo. Em jogada rápida, Tainá recebeu passe de Jhow e ficou na frente de Maiara, que brilhou novamente e fez grande defesa, salvando o Vovô.
Nos minutos finais, o clássico voltou a ficar travado no meio-campo, com muitas disputas físicas e interrupções. Sem eficiência nas conclusões e com destaque para as goleiras, o placar permaneceu zerado, deixando a decisão do título para o jogo da volta.