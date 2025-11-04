"Sobe a Placa" recebe comediantes Aluísio Junior e Adamastor Pitaco

Adamastor Pitaco e Aluisio Junior no Sobe a Placa, do Esportes O POVO / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

No clima de decisão no futebol cearense, os comediantes Aluísio Júnior e Adamastor Pitaco foram a atração do quadro "Sobe A Placa", no YouTube do Esportes O POVO, nesta terça-feira, 4. A dupla falou sobre expectativas para o Clássico-Rei desta quinta-feira, 6, e divertiram o público e os apresentadores do programa. Para entrar no clima descontraído do "Sobe a Placa", a dupla participou de dois quadros. Em um deles, escolhiam entre ídolos de Ceará e Fortaleza, além de grandes nomes do humor cearense. Na primeira rodada de perguntas, o tricolor Aluísio Júnior afirmou ser um grande fã de um ex-atacante do clube.

"Clássico é clássico, não tem esse negócio de 'ah, porque tá numa fase boa, tá numa fase ruim'. Menino, quando é clássico, parece que soltam dois pitbulls e a gente tem que correr. Esse ano nós não ganhamos nem no par ou impar, se eu jogar baralho agora (contra o Adamastor), eu perco", brincou o humorista. No segundo momento do programa, a dupla trocou piadas envolvendo glórias e momentos ruins de ambas equipes. Ao fim do quadro, ambos os humoristas passaram uma mensagem de paz e respeito no Clássico-Rei, afirmando que as rivalidades ficam dentro do campo.