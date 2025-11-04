Plano de segurança do Clássico-Rei contará com 892 agentes; veja detalhes

Efetivo foi definido após reunião realizada nessa segunda-feira, 3.O duelo entre Ceará e Fortaleza acontecerá nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão

O último Clássico-Rei de 2025 contará com uma grande operação de segurança envolvendo 892 agentes das forças vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e órgãos parceiros. O duelo entre Ceará e Fortaleza acontecerá nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão.

Ao todo, serão 618 policiais militares distribuídos entre CPChoque, CPRaio e RPMont, além de 56 policiais civis, 25 bombeiros militares, cinco agentes da Ciopaer e cinco da Copol. Somam-se ainda 32 guardas municipais, 40 agentes da AMC, 15 profissionais da Agefis, 12 da SER VIII e 20 representantes do Juizado.