Plano de segurança do Clássico-Rei contará com 892 agentes; veja detalhes

Plano de segurança do Clássico-Rei contará com 892 agentes; veja detalhesEfetivo foi definido após reunião realizada nessa segunda-feira, 3.O duelo entre Ceará e Fortaleza acontecerá nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão
O último Clássico-Rei de 2025 contará com uma grande operação de segurança envolvendo 892 agentes das forças vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e órgãos parceiros. O duelo entre Ceará e Fortaleza acontecerá nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão.
Ao todo, serão 618 policiais militares distribuídos entre CPChoque, CPRaio e RPMont, além de 56 policiais civis, 25 bombeiros militares, cinco agentes da Ciopaer e cinco da Copol. Somam-se ainda 32 guardas municipais, 40 agentes da AMC, 15 profissionais da Agefis, 12 da SER VIII e 20 representantes do Juizado.
O efetivo foi definido após reunião realizada nessa segunda-feira, 3, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Após o encontro, o coordenador da Copol, Harley Filho, destacou que as Forças de Segurança garantirão tranquilidade no Clássico-Rei da Série A.
"Essa é a mensagem que fica: vá para aproveitar esse grande clássico, essa grande festa. E se, porventura, alguém estiver com o intuito de praticar algum crime, as Forças de Segurança estarão atentas para garantir a tranquilidade do cidadão", ressaltou.
Efetivo da operação de segurança para o Clássico-Rei:
- 618 policiais militares (CPChoque, CPRaio, RPMont)
- 56 policiais civis
- 25 bombeiros militares
- 5 agentes da Ciopaer
- 5 agentes da Copol
- 32 guardas municipais
- 40 agentes da AMC
- 15 profissionais da Agefis
- 12 agentes da SER VIII
- 20 representantes do Juizado da Criança e do Adolescente
Total: 892 agentes envolvidos na operação