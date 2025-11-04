Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Plano de segurança do Clássico-Rei contará com 892 agentes; veja detalhes

Efetivo foi definido após reunião realizada nessa segunda-feira, 3.O duelo entre Ceará e Fortaleza acontecerá nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão
Autor João Pedro Oliveira
O último Clássico-Rei de 2025 contará com uma grande operação de segurança envolvendo 892 agentes das forças vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e órgãos parceiros. O duelo entre Ceará e Fortaleza acontecerá nesta quinta-feira, 6, às 20 horas, na Arena Castelão.

Ao todo, serão 618 policiais militares distribuídos entre CPChoque, CPRaio e RPMont, além de 56 policiais civis, 25 bombeiros militares, cinco agentes da Ciopaer e cinco da Copol. Somam-se ainda 32 guardas municipais, 40 agentes da AMC, 15 profissionais da Agefis, 12 da SER VIII e 20 representantes do Juizado.

O efetivo foi definido após reunião realizada nessa segunda-feira, 3, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). Após o encontro, o coordenador da Copol, Harley Filho, destacou que as Forças de Segurança garantirão tranquilidade no Clássico-Rei da Série A.

"Essa é a mensagem que fica: vá para aproveitar esse grande clássico, essa grande festa. E se, porventura, alguém estiver com o intuito de praticar algum crime, as Forças de Segurança estarão atentas para garantir a tranquilidade do cidadão", ressaltou.

Efetivo da operação de segurança para o Clássico-Rei:

  • 618 policiais militares (CPChoque, CPRaio, RPMont)
  • 56 policiais civis
  • 25 bombeiros militares
  • 5 agentes da Ciopaer
  • 5 agentes da Copol
  • 32 guardas municipais
  • 40 agentes da AMC
  • 15 profissionais da Agefis
  • 12 agentes da SER VIII
  • 20 representantes do Juizado da Criança e do Adolescente

Total: 892 agentes envolvidos na operação

