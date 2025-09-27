Maracanã renova com técnico Júnior Cearense e tem novo executivo de futebol

A diretoria do Maracanã considerou o desempenho positivo de Júnior e garantiu a continuidade do treinador / Crédito: Divulgação/Maracanã EC

Antes mesmo de reforçar o elenco para as próximas competições, o Maracanã decidiu fortalecer sua estrutura fora de campo. A diretoria do Bicolor Metropolitano acertou a renovação de contrato do técnico Júnior Cearense e, neste sábado, 27, comunicou a contratação do novo executivo de futebol, Fred Gomes. Atual comandante do Azulão, Júnior chegou ao clube em 2024 e estendeu seu vínculo até o fim da temporada de 2026. A decisão foi motivada pelo desempenho da equipe ao longo do ano, com destaque para a histórica campanha na Copa do Brasil.