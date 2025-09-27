Maracanã renova com técnico Júnior Cearense e tem novo executivo de futebol

Maracanã renova com técnico Júnior Cearense e tem novo executivo de futebolAtual comandante do Azulão, Júnior chegou ao clube em 2024 e estendeu seu vínculo até o fim da temporada de 2026
Antes mesmo de reforçar o elenco para as próximas competições, o Maracanã decidiu fortalecer sua estrutura fora de campo. A diretoria do Bicolor Metropolitano acertou a renovação de contrato do técnico Júnior Cearense e, neste sábado, 27, comunicou a contratação do novo executivo de futebol, Fred Gomes.
Atual comandante do Azulão, Júnior chegou ao clube em 2024 e estendeu seu vínculo até o fim da temporada de 2026. A decisão foi motivada pelo desempenho da equipe ao longo do ano, com destaque para a histórica campanha na Copa do Brasil.
Leia mais
No mata-mata nacional, o Maracanã eliminou Ferroviário e Ceilândia-DF nas fases iniciais, garantindo vaga inédita na terceira fase, quando acabou superado pelo Internacional.
O Bicolor também teve destaque em outras competições. Na Copa do Nordeste, conseguiu superar o ABC-RN na primeira etapa da Eliminatória, mas foi derrotado pelo CSA-AL no último duelo antes da fase de grupos.
Já no Estadual, conquistou o título de Campeão do Interior. Na Série D, por outro lado, o desempenho foi ruim: apenas três vitórias nos 14 jogos disputados.
Diante desse cenário, a diretoria garantiu a continuidade do treinador, que estará à frente da equipe na Taça Fares Lopes, a partir de 25 de outubro, e nas competições de 2026.
De casa nova
Além da permanência de Júnior Cearense, o Maracanã oficializou a chegada de Fred Gomes como novo executivo de futebol. O dirigente cearense acumula passagens por diversos clubes e conquistas relevantes, como acesso à Série A com o Ceará, em 2009; acesso à Série B com o Icasa, em 2013; e acessos à Série C com Remo-PA, em 2015, e Floresta, em 2020.
Seu último trabalho foi justamente no Verdão da Vila, de setembro de 2022 até setembro de 2024.