Multa da CBF para o Icasa pode ultrapassar R$ 90 milhões, diz advogado

Icasa pode receber até R$ 90 milhões da CBF. / Crédito: Amorim Fotógrafo

A indenização que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) poderá ter que pagar ao Icasa pode ser ainda maior do que os R$ 90 milhões estimados inicialmente. A informação foi dada pelo advogado Ricardo Negreiros, especialista em direito esportivo, em entrevista ao repórter Yago Pontes, da rádio O POVO CBN Cariri. Segundo o advogado, o valor divulgado até agora é apenas uma projeção e não representa a quantia definitiva que será repassada ao clube cearense. “Porque após o trânsito em julgado, esse valor vai passar por uma atualização e após essa atualização é que vai saber o valor real que a CBF vai ter que pagar. Esse valor de R$ 90 milhões é uma estimativa. O valor real da dívida só vai ser definido após a atualização”, explicou.

Ricardo destacou que o montante final dependerá de uma perícia judicial e da concordância das partes envolvidas. “Essa atualização passa também pela concordância das partes. Então, caso o Icasa ou a CBF não concordem com o valor, eles podem questionar e apresentar a fundamentação do valor que eles julgam que é o correto. E aí o juízo vai determinar qual o real valor devido”, completou. O caso é fruto de uma disputa que se arrasqta há anos, envolvendo a participação do Icasa no Campeonato Brasileiro da Série A de 2014. O clube alega ter sido prejudicado e cobra indenização pelos prejuízos sofridos. O valor final da condenação, segundo o especialista, só será conhecido após a conclusão da perícia e decisão do juízo responsável. Samira Ribeiro/Rádio O POVO CBN Por que o Icasa receberá dinheiro da CBF? A CBF foi condenada a pagar um valor, próximo ao R$ 90 milhões, ao Icasa por um erro cometido na Série B do Brasileirão de 2013. À época, o time cearense ficou de fora do acesso à Série A por finalizar o torneio na 5ª colocação, com um ponto a menos que o Figueirense. A equipe catarinense foi, no entanto, denunciada pela escalação irregulardo jogador Luan Niezdzielski,que entrou em campo em jogo no dia 28 de maio daquele ano, diante do América-MG, quando deveria cumprir suspensão.

