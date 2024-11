Ex-atleta acusado de manipulação de resultados na Série C do Cearense tem pena aumentada

O jogo em questão aconteceu no dia 15 de julho, no estádio Almir Dutra, entre Itarema e Tianguá

Agora, a suspensão do jogador aumentou de 270 para 330 dias. Já a multa de R$ 50 mil foi mantida. A decisão ocorreu após a diretoria jurídica da Federação Cearense de Futebol (FCF), comandada pelos advogados Eugênio e Leandro Vasques, recorrer da decisão inicial do TJDF . Na ocasião, o Tribunal Pleno, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da entidade.

O ex-atleta do Itarema, Ewerton da Silva Souza, teve sua pena aumentada pela Primeira Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Ceará (TJDF) nesta quinta-feira, 21, por envolvimento em manipulação de resultados em jogo da Série C do Campeonato Cearense .

"A decisão reafirma o compromisso da FCF com a integridade esportiva e o combate a práticas ilícitas que comprometam a integridade do futebol cearense", declararam os advogados Eugênio e Leandro Vasques.

Relembre o caso

O jogo aconteceu no dia 15 de julho, no estádio Almir Dutra, entre Itarema e Tianguá. Na ocasião, no fim do primeiro tempo, Ewerton perdeu a bola na intermediária duas vezes consecutivas, o que acabou resultando no gol do time adversário. A forma estranha como o lance aconteceu levantou a suspeita de que o atleta estaria envolvido em manipulação de resultado.

A situação causou uma revolta geral entre os atletas do Itarema, que tentaram agredir Ewerton e ameaçaram abandonar a partida. O treinador da equipe substituiu o camisa 8 e o confronto, válido pela quinta rodada, seguiu. No fim, o Tianguá venceu por 2 a 0.

Após o término do jogo, o Itarema anunciou a rescisão de contrato com Ewerton. Na época, a SportRadar, empresa responsável por monitorar lances suspeitos de manipulação, entrou em contato com a Federação Cearense de Futebol relatando o fato ocorrido. A entidade encaminhou o caso ao Ministério Público.