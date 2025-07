Ferroviário empata, ultrapassa Horizonte e se classifica para segunda fase da Série D

Mesmo com o empate contra o Central-PE o Tubarão se classificou para a próxima fase / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Com o encerramento da fase de grupos da Série D desta temporada, somente um cearense conseguiu seguir vivo na competição. Após empatar com o Central-PE por 0 a 0, no Estádio Presidente Vargas, o Ferroviário conquistou a 4ª posição no Grupo A3 e avançou para a segunda fase do certame. Para seguir com o sonho do acesso à Terceirona, o Tubarão da Barra teve que deixar outra equipe cearense pelo caminho. Com a derrota por 2 a 0 para o América-RN, o Horizonte — que no início da rodada ocupava a 4ª colocação do Grupo A3 — viu o Ferroviário ultrapassá-lo e eliminá-lo da competição.

Para conquistar seu primeiro objetivo na Série D, o Ferroviário precisava pontuar e torcer por um tropeço do Galo do Tabuleiro, e com esse pesamento o Ferrão atuou contra o Patativa. Para isso, os comandados de Marcelo Vilar — que assumiu o comando do Tubarão após a demissão de Tiago Zorro — seguiram o que foi a tônica da campanha do escrete da Barra do Ceará na Quarta Divisão e dominaram as ações no Estádio Presidente Vargas. Contudo, mesmo com um volume de jogo altamente superior e com diversas oportunidades desperdiçadas, o escrete da Barra do Ceará pecou na concretização de suas oportunidades de gol e não conseguiu tirar o zero do placar. Com isso, o empate no PV, a classificação do Ferroviário foi condicionada ao resultado na Arena das Dunas. No estádio potiguar, o Horizonte precisava, somente, repetir o resultado conquistado pelo Ferrão para se classificar, o que não aconteceu.

Com gols de Giva, aos 13 minutos, e Herbert, aos 29 — ambos na etapa inicial —, o América-RN venceu o Horizonte, também na tarde deste domingo, 27, e encerrou a participação do Galo do Tabuleiro na Série D deste ano. Após vencer os três últimos jogos da fase de grupos, os comandados de Adriano Albino chegaram almejando a sequência na competição, mas, durante os 90 minutos, foram amplamente dominados pelo Mecão. Confronto nordestino Se a campanha do Ferroviário teve altos e baixos durante a fase de grupos, o desempenho do seu adversário na segunda fase foi o total oposto. Para seguir sonhando com o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferrão terá que superar o ASA-AL.