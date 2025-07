Iguatu busca classificação ao mata-mata da Série D; Maracanã se despede

Azulão do Centro-Sul entra na rodada derradeira com chances de seguir na competição; já o Bicolor Metropolitano não possui mais chances de classificação à 2ª fase

Para chegar até este cenário de classificação, o Azulão do Centro-Sul, primeiro, terá que superar o Sampaio Corrêa-MA, neste sábado, 26, às 16 horas, no Estádio Castelão, em São Luís (MA), na rodada final da fase de grupos da Quarta Divisão, para avançar ao mata-mata e seguir na competição.

Após uma campanha de altos e baixos nesta Série D, os comandados de Washington Luiz venceram seus dois jogos mais recentes e passaram a depender somente de si para se classificar à segunda fase do certame, na 14ª rodada da fase de grupos.

Com 17 pontos conquistados em 13 jogos, o Azulão ocupa atualmente a quarta posição do Grupo A2 do certame. Logo na sequência estão Maranhão (com 16 pontos), Tocantinópolis (15) e Parnahyba (14), também na briga por classificação na última rodada.

Caso vença a Bolívia Querida, o Iguatu, além de garantir vaga na segunda fase, tomaria a posição da equipe maranhense e assumiria a terceira colocação da chave.