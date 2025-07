Horizonte vence o Santa Cruz e retorna ao G4 de seu grupo na Série D

A equipe cearense retomou a quarta colocação do Ferroviário, que possui mesma pontuação dos horizontinos, por ter melhor saldo de gols e precisa vencer o já classificado América-RN, em Natal, no domingo, 27, para ir ao mata-mata.

O Horizonte venceu o Santa Cruz por 2 a 0 retornou ao G4 do grupo A3 da Série D. Na tarde deste domingo, 20, o Galo do Tabuleiro superou a equipe coral no estádio Domingão, em Horizonte (CE), Região Metropolitana de Fortaleza, e chegou aos 17 pontos na competição nacional.

Horizonte 2 a 0 Santa Cruz: o jogo

Desde que assumiu o Galo, o técnico Adriano Albino adotou uma postura mais defensiva nos jogos, buscando sempre as transições. Contra o Santa Cruz, adversário com mais dinheiro e então líder do grupo, a estratégia foi mantida.

Logo aos 10 minutos, os pernambucanos chegaram com perigo e Frank mandou o chute de Wagner Balotelli para o escanteio. Aos 20, Geovany saiu cara a cara com o goleiro do Galo, tentou tirar do goleiro e acabou acertando a trave.

Com menos posse de bola, o Horizonte buscava a lateral do campo para levar algum perigo ao gol de Felipe Alves. Aos 37 minutos, a equipe metropolitana trocou passes no lado esquerdo do campo, Clayton conduziu e achou Claudivan na área, que de voleio, abriu o placar no Domingão.

Após o gol, Marcelo Cabo colocou seu time mais a frente, deixando a linha de defesa vulnerável para passes mais longos. Dessa forma, os donos da casa ganharam espaço para ampliar o placar. Aos 43 minutos, Leozinho avançou livre pela esquerda e cruzou para Betinho, que também desmarcado, fez o segundo gol horizontino na partida.