Na estreia de Marcelo Villar, Ferroviário enfrenta o Santa Cruz-RN fora de casa

Com 14 pontos, a equipe coral precisa triunfar pela primeira vez fora de casa no torneio nacional e torcer por empate ou derrota do Horizonte contra o Santa Cruz-PE para retornar ao G-4 do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. A sequência de quatro jogos consecutivos sem vencer, sendo eles dois empates e duas derrotas, provocou a queda de posições da equipe e ocasionou a saída do treinador Tiago Zorro a dois jogos do fim da fase de grupos.

O Ferroviário precisa vencer para se manter vivo na briga pelo acesso à Série C. Na reestreia de Marcelo Vilar no comando da equipe, o Tubarão da Barra vai até Goianinha (RN) enfrentar o Santa Cruz-RN, às 15 horas deste sábado, 19.

O experiente Marcelo Vilar, novo técnico do Ferrão, é um velho conhecido dos torcedores. O cearense de 64 retorna ao Elzir Cabral para a sua sexta passagem, tendo comandado a equipe coral há não muito tempo. No segundo semestre de 2024, Vilar dirigiu a equipe no título da Taça Fares Lopes, antes de dar lugar a Zorro.

O treinador já havia conquistado o torneio em 2018, ano em que venceu a Série D com a equipe da Barra do Ceará. Dono de um currículo extenso no futebol nordestino, o profissional estava no Treze-PB, adversário de grupo do Ferroviário, antes de assumir a equipe coral. Na equipe paraibana, foram quatro jogos, com uma vitória, sobre o próprio Tubarão, e três derrotas.

No grupo A3, Maracanã e Iguatu entram em campo também neste sábado, 19, mas em situações distintas. O Bicolor não possui mais chances de classificação para o mata-mata. Caso não vença o duelo contra o Maranhão, que será realizado às 16 horas, no estádio Castelão, em São Luís (MA), terminará como lanterna do grupo com um jogo de antecedência.