As consequências do Clássico-Rei: Ceará volta ao G-10 e Fortaleza segue no Z-4

Imagens do Clássico-Rei, duelo entre Fortaleza e Ceará, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizado no domingo, 13 de julho de 2025, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE) / Crédito: Samuel Setubal

O Clássico-Rei disputado neste domingo, 13, na Arena Castelão, era fundamental para as pretensões de Ceará e Fortaleza – que, no momento, são diferentes. Para o Vovô, uma vitória representava retomar um posto dentro do G-10 da tabela de classificação, enquanto que, para o Leão, era a oportunidade de sair da incômoda zona de rebaixamento. No fim das contas, a vitória ficou com o lado alvinegro do confronto. O Ceará, que vinha de duas derrotas seguidas na competição, para o Atlético-MG e o Botafogo, conseguiu se recuperar com o triunfo sobre o maior rival, por 1 a 0, com gol de Galeano, no segundo tempo. Com o resultado, a equipe comandada por Léo Condé saltou da 12ª para a 9ª posição, agora com 18 pontos somados.