Ferroviário recebe o Sousa no PV em busca de se manter no G-4 na Série D

Técnico Tiago Zorro em jogo do Ferroviário no PV / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

O Ferroviário volta a campo na tarde deste sábado, 5, às 17h30min, visando se manter no G-4 do Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O adversário da vez será o Sousa-PB, que venceu o também cearense Horizonte na última rodada por 3 a 1. Com apenas três pontos separando as equipes, o confronto no Estádio Presidente Vargas é direto por uma das quatro vagas na próxima fase da competição nacional, que tem apenas mais quatro rodadas para decidir quem irá ao mata-mata.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com 13 pontos somados até aqui, o Tubarão da Barra ocupa atualmente a quarta colocação do grupo. O empate diante do Treze-PB na rodada passada, por 1 a 1, em jogo disputado no Amigão, em Campina Grande (PB), interrompeu a sequência de quatro vitórias em casa do escrete coral. O Sousa vem três pontos atrás, na sexta posição, com 10 pontos, e uma vitória pode fazer o clube passar o Ferroviário na tabela pelo saldo de gols. O confronto no PV tem um peso extra: trata-se de uma reedição do duelo do primeiro turno, quando o Sousa goleou o Ferroviário por 4 a 0, no Marizão. Foi a primeira vitória do time paraibano na Série D, construída com gols de Diego Ceará (duas vezes), Luís Henrique e Marcelo Duarte. Agora, a equipe comandada por Tardelly Abrantes busca repetir o feito em solo cearense, embalada pela vitória por 3 a 1 sobre o Horizonte na última rodada.