Ceará e Fortaleza homenageiam Dia do Orgulho LGBTQIAPN+: "Grite pelo futebol"

Ceará, Fortaleza e outros clubes do futebol nacional se manifestaram neste sábado, 28, nas redes sociais, em apoio ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+. A data faz referência à Revolta de Stonewall, marco ocorrido em 1969, nos Estados Unidos, que simboliza o início da luta organizada por direitos civis da comunidade.

O dia 28 de junho representa um momento de visibilidade e reafirmação do orgulho das identidades e diversidade de orientações sexuais. Em seus perfis oficiais no Instagram, Ceará e Fortaleza destacaram a importância do respeito e da inclusão da comunidade LGBTQIAPN+ no futebol — um ambiente historicamente marcado por preconceitos.