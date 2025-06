Morre Luiz Vilanova, ex-árbitro ícone do futebol cearense

Importante nome do futebol cearense, o ex-jogador e ex-árbitro Luiz Vieira Vilanova faleceu neste sábado, 28, aos 81 anos. Vilanova enfrentava problemas de saúde e se recuperava de uma cirurgia no fêmur.

Natural de Fortaleza, Vilanova começou sua trajetória no esporte como jogador e passou por clubes como Nacional, Usina Ceará, América, Santa Cruz e Ferroviário. Ele foi campeão cearense com o América, em 1966, e bicampeão pernambucano com o Santa Cruz, em 1969 e 1970.