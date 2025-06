Fortaleza bate Ceará por 1 a 0 em Clássico-Rainha do Brasileirão Sub-20

Único gol do duelo foi marcado por Iany, garantindo a segunda vitória consecutiva das Leoas, que seguem com 100% de aproveitamento

O Fortaleza levou a melhor no Clássico-Rainha e venceu o Ceará por 1 a 0 na tarde desta quarta-feira, 18, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. A partida foi disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

O único gol do duelo foi marcado por Iany, garantindo a segunda vitória consecutiva das Leoas, que seguem com 100% de aproveitamento e agora dividem a liderança do Grupo E da competição nacional. Na estreia, o time tricolor venceu o Recanto por 7 a 0.