Série D: Ferroviário e Maracanã tentam se consolidar; Horizonte busca recuperação

O Ferroviário ainda não venceu fora de casa na série D / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Três equipes cearenses que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro irão entrar em campo neste domingo, 18. Ferroviário, Horizonte, e Maracanã disputam a quinta rodada dos grupos A2 e A3 da competição, com o todos os jogos acontecendo no horário das 16 horas. O Ferroviário é o quarto colocado do grupo A3, com seis pontos, o mesmo número do Treze-PB, que está na quinta colocação e é o adversário do próximo jogo. A equipe coral vem de derrota por 4 a 0 para o Sousa-PB, como visitante. As partidas fora de casa são a principal pedra no sapato do time de Tiago Zorro, que na estreia do campeonato, em Caruaru (PE), perdeu ainda para o Central por 2 a 1.

Fora a lanterna, o Galo do Tabuleiro vê a zona de classificação para o mata-mata do torneio cada vez mais distante e precisa do primeiro resultado positivo no torneio nacional para manter pontuação próxima aos dos líderes. O Sousa, adversário do Horizonte, venceu seu primeiro jogo na rodada passada — goleando o Ferroviário — e atualmente soma quatro pontos na tabela, estando na sexta colocação. Caso o time cearense vença no Domingão, ele também iria a quatro pontos, mas deve ficar atrás na tabela em razão dos oito gols de diferença no saldo de gols. Já no grupo A2, o Maracanã viaja até Parnaíba (PI) para enfrentar o Parnahyba-PI, no estádio Pedro Alelaf. Os piauienses são a única equipe do grupo sem vitória e vêm de três derrotas consecutivas. A equipe cearense, por sua vez, ocupa a sexta posição na tabela.

O início do Bicolor na quarta divisão nacional é turbulento. A equipe empatou os dois primeiros jogos, contra Tocantinópolis-TO e Maranhão, venceu o Iguatu por 1 a 0 e vem de derrota para o Altos-PI na rodada passada. Em caso de vitória, o Bicolor poderá entrar no G-4 de seu grupo, chegando a sete pontos, igualando a pontuação atual do líder Altos. Após um bom Campeonato Cearense e jogos competitivos na Copa do Brasil, a equipe metropolitana teve uma queda de desempenho no início do campeonato nacional. A defesa, marca registrada da equipe, foi bem contra equipes de nível parecido, como Maranhão e Iguatu, mas foi vazada nos confrontos contra o primeiro e o quarto colocado. Já o ataque, assim como no Estadual, continua sem um nome de muito destaque, sendo econômico em alguns jogos.