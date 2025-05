Iguatu encara Altos-PI em confronto direto pela liderança do Grupo A2 da Série D

Buscando manter a sequência positiva na Série D, o Iguatu irá enfrentar o Altos–PI neste sábado, 17, às 18h30min, no Estádio Morenão, no Centro-Sul do Estado. Até este momento, o Azulão venceu todas as partidas que disputou dentro de casa.

Na 3ª posição do Grupo A2 da competição, os comandados de Washington Luiz disputaram quatro jogos: ganharam os dois em que foram mandantes (contra Sampaio Corrêa-MA e Parnahyba-PI) e perderam os dois duelos atuando como visitante (contra Imperatriz–MA e Maracanã).