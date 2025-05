Copa do Brasil: CBF confirma mudança de Maracanã x Inter para Florianópolis

O Maracanã foi superado pelo Inter com gol nos acréscimos do segundo tempo / Crédito: Ricardo Duarte/SC Internacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou, na manhã desta terça-feira, 13, a mudança no local da segunda da partida entre Maracanã e Internacional-RS, no dia 22 de maio, pela 3ª fase da Copa do Brasil deste ano. Após a mudança, o jogo passará a acontecer no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis — conforme informação divulgada, anteriormente, na coluna de Afonso Ribeiro.