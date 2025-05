Floresta enfrenta Botafogo-PB em busca da segunda vitória consecutiva na Série C

Equipes duelam neste domingo, 11, às 16 horas, no Estádio Almeidão, na capital paraibana

Única equipe cearense na Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta entra em campo neste domingo, 11, para encarar o Botafogo-PB em duelo da quinta rodada. Os times se enfrentam a partir das 16h30min, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB).

No compromisso fora de casa, o Verdão da Vila Manoel Sátiro tentará conquistar sua segunda vitória consecutiva na competição, após ter vencido pela primeira vez na rodada passada, diante do Retrô-PE, por 1 a 0. Com quatro pontos na Terceirona, o Lobo tem o desafio de vencer longe de seus domínios para se aproximar dos oito primeiros colocados da competição.