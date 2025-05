Floresta vence Retrô e alcança a 1ª vitória na Série C do Brasileiro

O Floresta conquistou sua primeira vitória na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Atuando no estádio Domingão, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Verdão da Vila Manoel Sátiro venceu o Retrô-PE por 1 a 0 neste domingo, 4, em partida válida pela quarta rodada do torneio nacional.

O único gol do confronto foi marcado por Thomás Kayck, aos 16 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, o Lobo soma agora quatro pontos e deixa a zona de rebaixamento da Terceirona. O time agora ocupa, momentaneamente, a 13ª colocação na tabela.