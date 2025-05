Buscando primeira vitória na Série C, Floreste recebe o Retrô neste domingo

Em duelo inédito, as equipes se enfrentam às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Em situação delicada na tabela, o Floresta recebe o Retrô-PE na tarde deste domingo, 4, em duelo da 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em duelo inédito, as equipes se enfrentam às 16h30min, no estádio Presidente Vargas, no Benfica, em Fortaleza. A partida terá transmissão do Nosso Futebol+.

Mandante do confronto, o Verdão ainda busca conquistar sua primeira vitória na Terceirona. Até este momento, o escrete da Vila Manoel Sátiro disputou três jogos na competição, conquistando o primeiro ponto apenas na rodada passada, quando empatou com o Anápolis fora de casa. Antes disso, foi derrotado por Caxias-RS, no interior gaúcho, e pelo Londrina-PR, no Domingão, em Horizonte.