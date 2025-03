Ex-Ceará, Cléber é campeão catarinense pelo Avaí: "Me sinto honrado"

O atacante de 28 anos atuou pelo Ceará entre 2020 e 2023, sendo bicampeão da Copa do Nordeste e fazendo parte da equipe que foi até as quartas de final da Sul-Americana em 2022

Ex-Ceará, o atacante Cléber foi campeão catarinense pelo Avaí. A equipe avaiana foi campeã sobre a Chapecoense após dois empates nos jogos das finais. Está foi a 19ª conquista de estadual da equipe e o quarto título na carreira do jogador.

Decisivo no título, Cléber foi o segundo jogador que mais distribuiu assistências na competição, com três no total e atuou nas quatro partidas de mata-mata que o Leão da Ilha disputou, marcando um gol no duelo das semifinal e concedendo uma assistência no primeiro jogo das finais.