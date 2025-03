Ceará, Fortaleza e FCF celebram reeleição de Ednaldo Rodrigues na CBF

Presidente do Vovô e da Federação e CEO da SAF do Leão marcam presença na sede da entidade, no Rio de Janeiro, para votar por mais quatro anos de gestão do dirigente baiano

À frente da entidade máxima do futebol nacional desde agosto de 2021, Ednaldo foi reeleito de forma unânime, com votos das 27 federações estaduais e dos 40 clubes das Séries A e B. Ao Esportes O POVO , Vovô, Leão e FCF já tinham informado que estavam alinhados com a atual gestão e que iriam votar na chapa “Por um Futebol Mais Inclusivo e Sem Discriminação de Qualquer Natureza”.

"É um momento muito importante, o presidente Ednaldo vem fazendo um bom trabalho, vem mostrando isso, no sentido de união entre os clubes, vem mostrando um diálogo. O Ceará é um clube que apoia, acho que a gestão dele é muito transparente, que a gente apoiou sempre e sempre vai apoiar o trabalho que o presidente Ednaldo vem fazendo. Fico muito feliz por esse momento da nova gestão que vai acontecer de 2026 a 2030. Tenho certeza que o futebol brasileiro vai ganhar muito com isso, com o crescimento, com o aumento de receitas, com a maior transparência. Tudo isso soma para um crescimento maior do nosso futebol", avaliou João Paulo Silva, mandatário do Alvinegro de Porangabuçu.

"Clubes e federações dão um grande gesto de confiança, de entender que o presidente Ednaldo tem toda a legitimidade de tocar o processo do futebol brasileiro, envolvendo, logicamente, todos que fazem parte. As federações representam clubes de Série A, de Série B, de Série C, de Série D, clubes sem divisão, clubes que têm ali na raiz, na origem, mas que também são muito importantes dentro desse processo como um todo. E nós, como clubes votantes, Série A e Série B, também demos esse crédito. É um crédito para que o futebol brasileiro cresça cada vez mais e que a gente também possa fazer parte desse processo, com diálogo, com participação, com presença e com evolução", afirmou Marcelo Paz, CEO da SAF do Tricolor do Pici.