Icasa alega altos custos para transferir jogo do Romeirão pela Série B estadual

Romeirão foi reinaugurado em 2022, após reforma feita pelo Governo do Ceará / Crédito: Tatiana Fortes / Gov do Ceará

O Icasa realizará sua última partida como mandante na primeira fase do Campeonato Cearense Série B no Estádio Inaldão, em Barbalha. O jogo contra o Pacatuba, inicialmente marcado para a Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, foi transferido a pedido do clube, que alegou altos custos com o aluguel do estádio. O Guarani de Juazeiro também deixou de mandar seus jogos na Arena Romeirão pelo mesmo motivo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O presidente do Icasa, Aluísio Gregório, afirmou que houve promessas durante a campanha eleitoral de que os clubes da região Cariri receberiam subsídios para utilizar o estádio, mas o apoio não foi concretizado. Ele destacou que o clube teve prejuízo financeiro em todas as partidas disputadas na Arena Romeirão, o que levou ao atraso no pagamento da folha salarial dos jogadores.