Maracanã enfrenta o Ceilândia em jogo de R$ 2,3 milhões pela Copa do Brasil

O Maracanã terá a chance de superar a eliminação para o Ceará pelo Estadual em um duelo que vale R$ 2,3 milhões pela Copa do Brasil. A equipe metropolitana enfrentará o Ceilândia-DF nesta quarta-feira, 12, no estádio Domingão, em Horizonte.

Em 2011, quando o Horizonte alcançou as oitavas de final, o torneio tinha apenas duas fases prévias; já em 2018, quando o Ferroviário fez uma grande campanha , a Copa do Brasil possuia uma eliminatória a mais antes das oitavas.

Para alcançar o feito, os comandados de Junior Cearense terão de vencer — no tempo regulamentar ou nos pênaltis — o Ceilândia, que vem de uma surpreendente classificação contra o Coritiba-PR. Os candangos eliminaram os parananenses nos pênaltis por 4 a 2 após um 2 a 2 no tempo normal. Durante os 90 minutos, a equipe do Distrito Federal esteve a frente do placar durante a maior do jogo.

Autor de dois gols no jogo, o atacante Felipe Clemente é o artilheiro do time na temporada e o jogador de maior perigo para o Maracanã. O experiente goleiro Edmar Sucuri, que pegou dois pênaltis na rodada passada, é outro nome que pode desequilibrar em favor dos visitantes.

No Campeonato Candango, o Ceilândia se classificou em terceiro na primeira fase e enfrenta o Capital, treinado por Marcelo Cabo, na semifinal. Contra Brasiliense e Gama, maiores clubes do Distrito Federal, acumulou uma derrota por 1 a 0 e e uma vitória por 2 a 0, respectivamente.