Ceará vence o Maracanã outra vez e avança à final do Estadual com folga

Os gols da partida foram de Pedro Raul, Marcos Victor, Fernandinho e, fechando a conta, Matheus Araújo. Agora, o Alvinegro vai encarar o Fortaleza na grande final do Estadual. Os confrontos de ida e volta estão marcados para os dias 15 e 22 de março, sem horários definidos até o momento. O Vozão, inclusive, vai definir o duelo em casa.

O Ceará confirmou a classificação para a final do Campeonato Cearense ao golear o Maracanã por 4 a 0 neste domingo (9), no Estádio Presidente Vargas. O Vozão, aliás, também venceu o jogo de ida, fora de casa, por 3 a 0. Assim, passou com folga em um placar agregado de 7 a 0.

O Ceará iniciou a partida já mostrando grande domínio sobre o adversário. Assim, após boas tentativas, abriu o placar aos 17 minutos com um belo gol de Pedro Raul. O atacante recebeu bola em cobrança de lateral, ajeitou e finalizou no cantinho.

Logo depois, aos 23, Marcos Victor recebeu cruzamento na área de Fernando Sobral e, de cabeça, marcou o segundo do Vozão. A0s 30, Galeano chegou a marcar o terceiro, também de cabeça, mas a arbitragem viu impedimento no lance. Aliás, aos 41, Pedro Raul também teve a chance de marcar o terceiro em cobrança de pênalti, mas Rayr defendeu a cobrança do camisa 9.

Porém, aos 44, finalmente saiu o terceiro gol da equipe, com um golaço. Fernandinho limpou a jogada e acertou um chute de fora da área no canto esquerdo do arqueiro.

Na segunda etapa, o Vozão seguiu sem dar descanso. Assim, logo aos oito minutos, Rômulo acertou uma bola no travessão ao chutar da meia-lua. Aos 15 minutos, Matheus Araújo fechou a conta ao chutar rasteiro de fora da área.