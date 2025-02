Júnior Cearense fala sobre jogo contra Ceará e revela objetivo de chegar à final

O Maracanã terá outra decisão logo após a classificação histórica na Copa do Brasil. Neste domingo, 2, o bicolor metropolitano irá enfrentar o Ceará, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Cearense.

“Será um grande jogo, contra a atual campeã cearense. Sabemos que eles estão sem jogar, estão praticamente treinando pra esse jogo […] Temos a experiência e sabemos o que aconteceu na primeira partida do último ano e na segunda partida a gente não conseguiu repetir. Vamos procurar tirar a lição do ano passado para que nesse ano a gente possa fazer dois jogos bem sólidos e aí, quem sabe, a gente conquiste o nosso objetivo que é chegar à final”, disse.

No último ano, o Maracanã foi eliminado pelo Fortaleza nesta mesma fase da competição. Na ocasião, o primeiro duelo entre as equipes terminou empatado, por 1 a 1. Mas, na segunda partida, acabou sendo derrotado. Com essa bagagem adquirida no último ano, Júnior também falou sobre o que será preciso para conquistar um resultado positivo neste próximo jogo.

“Sabemos que é um jogo diferente, um jogo onde a gente precisa ter tudo um pouco mais, fisicamente, tecnicamente, ser inteligente dentro do campo e é isso que a gente vai procurar colocar aí para os atletas para que eles possam entrar tranquilos e fazer dois grandes jogos”, completou.

O Maracanã volta a campo neste domingo, 2, quando enfrenta o Ceará, na Arena Castelão, em duelo válido pela ida das semifinais do Campeonato Cearense.