CBF divulga tabela da Série D 2025; confira jogos das equipes cearenses

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nessa quinta-feira, 27, a tabela básica da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025. Com 46 equipes divididas em oito grupos, a competição está prevista para iniciar no dia 13 de abril, enquanto as finais devem acontecer nos dias 21 e 28 de setembro.

Entre os 64 times participantes da competição, quatro serão representantes cearenses: Ferroviário, Horizonte, Maracanã e Iguatu. O quarteto alencarino já conheceu os grupos em que estão alocados e os primeiros duelos no certame.