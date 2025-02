Zorro projeta jogo contra Fortaleza e diz que fase negativa do Leão é ruim para o Tubarão

Tiago Zorro (à esquerda) comanda treino do Ferroviário / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

Após a recente eliminação para o Maracanã, na Copa do Brasil, o técnico do Ferroviário, Tiago Zorro, falou sobre o confronto contra o Fortaleza, no sábado, 1º, pelas semifinais do Cearense, e como a fase negativa do Leão é ruim para o Tubarão. “Dá para acreditar, porque isto é futebol e tudo pode acontecer. Sabendo que a probabilidade reduz, quando as condições de um time são diferentes de outro time. O momento do Fortaleza é mau para nós. Na minha opinião, é mau para nós. É um time que está habituado a vencer”, disse.