Zorro lamenta gols perdidos em eliminação do Ferroviário na Copa do Brasil

O Ferroviário foi eliminado pelo Maracanã, na noite desta quarta-feira, 26, no duelo cearense da Copa do Brasil. Após o empate, em 1 a 1, durante os noventa minutos, a decisão foi para os pênaltis, na qual o Bicolor levou a melhor. Já na coletiva pós-jogo, o técnico do Tubarão, Tiago Zorro, lamentou os gols perdidos e o resultado adverso.

“É uma derrota que acaba por doer, sim, porque estivemos por cima do jogo, com o resultado. Na primeira parte, inclusive, poderíamos ter feito o 2 a 0. Tivemos chances para isso. Na segunda parte, foi mais difícil. Penso que acusamos um pouco o cansaço. Tivemos dificuldades […] Tomamos conta do jogo até ao fim, mas não conseguimos. Acabamos por perder o jogo nos pênaltis. Dar os parabéns ao Maracanã e a vida continua”, disse.