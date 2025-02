Futuro CEO da SAF do Ferroviário pede união no clube e garante: "Vamos cumprir o que prometemos"

O investidor português pediu para todos "enterrarem os machados de guerra" em sua primeira fala após a aprovação da venda da SAF do Ferroviário / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

O futuro CEO da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Ferroviário, Pedro Roxo, realizou o seu primeiro pronunciamento após a aprovação da venda de 90% das ações da SAF em assembleia, realizada nesta terça-feira, 25, no estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará. Durante o seu discurso, o português agradeceu aos conselheiros e sócios que votaram, mas destacou uma mensagem de união dentro da agremiação após os episódios recentes, pedindo para todos "enterrarem os machados de guerra". O Conselho Deliberativo aprovou a venda para a empresa Makes, que pertence ao futuro CEO – e aguarda apenas a definição do restante da diretoria para utilizar a alcunha – por 78 votos favoráveis a 12 desfavoráveis. No momento, Pedro observou os ânimos exaltados por parte opositores, além de torcedores a favor que tentavam acelerar a aprovação da medida do lado de fora. Por isso, ressaltou a mensagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Agradeço a todos que vieram, quem votou a favor e quem votou contra. A partir de agora, seremos só um, a altura de enterrar os machacos de guerra. Vamos todos lutar para que o ferroviário seja grande, se possível ainda maior. Que seja respeitado, e vai ser respeitado. Dizer que para nós não existe divisões, não tem os votaram a favor e os que votaram contra, nem os que são amigos ou os que não são amigos. A partir de hoje só há uma palavra: Ferroviário", ressalta.

"Vamos respeitar, vamos cumprir aquilo que prometemos. E vamos fazer do Ferroviário maior ainda, porque a história do Ferroviário foi até hoje, porque a história do Ferroviário é muito rica e vai continuar sendo rica Vamos escrever páginas ainda mais bonitas e melhores para o Ferrão. Viva o ferrão", complementa. Presidente Aderson Maia explica os próximos passos O Ferroviário enquanto associação terá uma das cinco cadeiras do conselho de administração e mais uma cadeira das 3 do conselho fiscal. Ao Esportes O POVO, o presidente do clube, Aderson Maia, explicou os próximos passos para regularizar a SAF do Tubarão.