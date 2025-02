Jardel comemora aquisição da SAF do Ferroviário: "A tendência é só crescer"

Ex-atacante Mário Jardel, ídolo do Ferroviário, fez base no Tubarão e atuou no Ferroviário em 2009 / Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

O atacante Jardel, ídolo do Ferroviário, esteve presente no Elzir Cabral, na noite dessa terça-feira, 25, para a votação que aprovou a venda de 90% da SAF do clube para investidores portugueses — por 78 votos favoráveis a 12 desfavoráveis. Em exclusiva ao Esportes O POVO, o ex-centroavante comentou sobre suas expectativas com a nova aquisição do grupo português e compartilhou sua visão do atual momento e do futuro do Tubarão da Barra nas competições deste ano.

"O Ferroviário começou o ano com altos e baixos. Com sobras na defesa. O time começou a contratar jogadores que eram necessários para encaixar nas posições mais frágeis. Agora, estamos vindo de três vitórias e eu estou muito feliz, pois vejo melhora na defesa, no meio e no ataque. E a tendência é só crescer com a presença da SAF do Ferroviário", disse.