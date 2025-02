Ferroviário assina oferta referente à venda de sua SAF e votação ocorre neste mês

Ferroviário caminha para concluir venda de sua SAF ainda neste mês / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Dando continuidade ao processo de venda de 90% da sua SAF, o Ferroviário anunciou nesta segunda-feira, 10, que assinou a oferta vinculante com a empresa MAKES, principal interessada na negociação desde o início dos trâmites. Seguindo o cronograma estabelecido, o clube informou que a votação para definir a aprovação ou não do negócio ocorrerá no próximo dia 25 de fevereiro.

Recentemente, no entanto, a Tricorp, assessoria jurídica contratada para auxiliar na negociação, emitiu um parecer contrário à aquisição pelo grupo.