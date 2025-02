Zagueiro goleador: Jeffão, do Ferroviário, divide artilharia do Estadual e mira classificação

Disputando no topo com atacantes da elite do futebol nacional, o zagueiro Jeffão, do Ferroviário, tem chamado atenção no Campeonato Cearense. Além dos trabalhos defensivos, o jovem, de 21 anos, divide a artilharia do estadual com os atacantes Lucero, do Fortaleza, e Pedro Henrique, do Ceará — todos com três gols marcados.

“É muito gratificante poder estar ajudando a minha equipe. É uma honra estar dividindo a artilharia do Estadual com esses profissionais (Lucero e Pedro Henrique). Tento desfrutar desse momento o máximo possível. Meu foco não é ser artilheiro, e sim ajudar a minha equipe com boas atuações. E quem sabe, poder ser coroado com gols. Graças a Deus venho fazendo gols, venho podendo ajudar, e quanto mais puder é sempre bom, né?”, disse o zagueiro.