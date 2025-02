Ceará e Fortaleza anunciam novo patrocinador para 2025; valores não são revelados

Na véspera do primeiro Clássico-Rei do ano, Ceará e Fortaleza se movimentaram fora dos gramados e anunciaram um novo patrocinador para a temporada. Trata-se da Giga+ Fibra, marca da Alloha Fibra, empresa líder do segmento de Provedores de Serviços de Internet (ISPs). Os valores dos contratos, válidos até o fim de 2025, não foram divulgados.

João Paulo Silva, presidente do Vovô, e Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão, comemoram a nova parceria em entrevistas concedidas aos sites oficiais dos clubes. A logomarca da empresa ficará estampada na posição barra frontal das camisas.