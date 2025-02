Membros de torcidas organizadas são presos após tentativa de ataque a ônibus

Uma ação do Ministério Publico do Estado do Ceará (MPCE) resultou na prisão de um grupo de torcedores organizados que planejava um ataque a um ônibus com torcedores do CSA. O evento aconteceu na madrugada desta quinta-feira, 6, após o confronto entre a equipe de Maceió e o Ceará.

As prisões foram decretadas em flagrante e o caso aconteceu no bairro Cajazeiras, próximo a BR 116. Na ocasião, policiais militares faziam a escolta do ônibus em retorno para Alagoas, quando e depararam com indivíduos em carros e motos portando artefatos explosivos e pedras que seriam arremessados contra o veículo.