Policia Militar realizará estudo para definir efetivo para o Clássico-Rei; entenda

A Polícia Militar e a Guarda Civil não divulgaram o número de agentes disponibilizados. A PM divulgará o quantitativo em nova reunião na Federação, prevista para a próxima quinta, 6. A corporação entende que será necessário um estudo maior do ambiente do jogo para definir o efetivo envolvido na operação.

Em reunião na sede da Federação Cearense de Futebol (FCF), na tarde desta terça-feira, 4, representantes dos clubes, órgãos de segurança e da própria entidade discutiram a operação de jogo do Clássico-Rei do próximo sábado, 8, às 16h30min, na Arena Castelão, pelo Estadual. Será o primeiro duelo entre Fortaleza e Ceará em 2025.

O capitão do choque, André Henrique de Araújo, falou que será realizada uma "avaliação de riscos" do evento e que pontos que ficaram em aberto serão fechados em reuniões realizadas durante a semana.

Além disso, serão avaliados os ocorridos do jogo entre Horizonte e Fortaleza e Ceará e Ferroviário para que episódios como esses sejam evitados.

"Nos preocupamos com o que aconteceu em Horizonte e aqui no Presidente Vargas e isso teve reflexo no contexto de hoje. Estamos trabalhando para que isso não ocorra no jogo de sábado".