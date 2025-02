Presidente do TJDF vê possibilidade de setor com torcida mista: "Os clubes estão inclinados"

Em entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, na noite deste sábado, 1º, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva (TJDF-CE), Luciano Furtado, falou sobre a possibilidade de um setor destinado à torcida mista nos estádios do Ceará.

Após os episódios recentes de violência entre as torcidas do Ceará e do Fortaleza, Luciano Furtado protocolou medidas que vetam o acesso de determinadas torcidas organizadas aos estádios em dias de jogos. Mesmo após a ação, o presidente do TJDF ainda se mostrou otimista ao falar sobre eventuais partidas com setor misto no Estado.