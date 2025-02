Ferroviário não terá elenco completo para o duelo contra o Moto Club

Clube busca primeiros pontos na Copa do Nordeste e classificação para o mata-mata do Cearense na mesma semana / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Com jogos em São Luís(MA) e Juazeiro do Norte em um intervalo de três jogos, o Ferroviário terá uma logística complicada em meio a busca pela classificação para o mata-mata do Campeonato Cearense. Após a derrota para o Sport, o clube Coral busca seus primeiros pontos na Copa do Nordeste contra o Moto Club, em jogo realizado nesta quarta-feira, 5, às 21h30min.

Em paralelo a isso, o Ferroviário tem que vencer a equipe do Cariri para se classificar para as quartas de final do Campeonato Cearense sem depender de combinação de resultados.

Comunicado Oficial do Ferroviário: "O Ferroviário está se organizando estrategicamente para uma semana intensa de jogos decisivos. Com partidas pela Copa do Nordeste e pelo Campeonato Cearense, a comissão técnica optou por dividir o elenco para otimizar a logística e a preparação." "A logística visa manter a equipe bem preparada e minimizar desgastes, já que os dois confrontos são fundamentais para a sequência da temporada do Tubarão da Barra."