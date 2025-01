Chamusca projeta duelo entre Floresta e Fortaleza: "Um jogo de mental forte"

Experiente treinador e com passagens no futebol cearense, Marcelo Chamusca será o comandante do Floresta nesta temporada / Crédito: Kely Pereira / Floresta

Marcelo Chamusca, treinador do Floresta, falou sobre o confronto da equipe da Vila Manoel Sátiro contra o Fortaleza, que será realizado neste sábado, 1º, às 16h30min, no estádio Presidente Vargas. Com um intervalo de dois dias entre a partida contra o Ferroviário, realizada nesta quarta-feira, 29, e o confronto contra o Leão do Pici, o Verdão teve um espaço curto de tempo para treinar para o jogo do fim de semana.

Segundo o próprio Chamusca, a equipe teve "pouco tempo para trabalhar no campo" e a preparação foi focada na parte tática e reuniões com vídeos.

"É uma equipe extremamente qualificada, entrosada, que aumentou o investimento esse ano, está classificada para a fase de grupos da Libertadores, fez um Campeonato Brasileiro de alto nível, então a expectativa é de um jogo dificílimo". Mesmo com a diferença de orçamentos, o comandante do Verdão mantém a confiança em seus comandados, afirmando que o "futebol proporciona surpresas". Chamusca já foi treinador do Fortaleza em três oportunidades: 2014, 2015 e 2020. Somando as três passagens, o técnico teve 95 jogos, 50 vitórias, 32 empates e 13 derrotas, conquistando o Campeonato Cearense de 2015.