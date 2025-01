Floresta "reduz" PV e abre apenas três setores para jogo contra Fortaleza

Estádio Presidente Vargas tem sido palco de jogos do Campeonato Cearense / Crédito: Afonso Ribeiro

Mandante da partida deste sábado, 1º, o Floresta decidiu não utilizar a capacidade total do Estádio Presidente Vargas e abrir somente três setores diante do Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. + Siga o canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Os ingressos já estão à venda para o duelo, que começará às 16h30min, com dois espaços disponíveis para a torcida tricolor e um para os fãs do Lobo da Vila. Os sócios-torcedores do Fortaleza não deverão ter acesso liberado através do benefício.

De acordo com Miguel Júnior, repórter da Rádio O POVO CBN, o Verdão adotou esta estratégia para minimizar os custos com a operação de jogo e não abrirá as arquibancadas atrás dos gols. Apenas os setores Social, Amarelo e Laranja poderão ser ocupado pelos torcedores. Amarelo e Laranja são destinados à torcida do Leão, com ingressos a R$ 40 (R$ 20 meia-entrada). Já o setor Social será para o Floresta, com bilhetes a R$ 100 (R$ 50 meia).