Mauro Carmélio lamenta brigas nos estádios e diz que FCF acionou Tribunal

Mauro Carmélio, presidente da FCF, no jogo Caucaia x Barbalha, no Estádio Raimundão, pelo Campeonato Cearense 2024 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Após os episódios de violência nas arquibancadas entre as torcidas nos jogos Horizonte x Fortaleza e Ferroviário x Ceará, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, concedeu entrevista exclusiva à Rádio O POVO na noite desta quinta-feira, 30, lamentou os casos e disse que pediu providências ao Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Ceará (TDJF-CE), que suspendeu organizadas do Leão e do Vovô. "Vejo com muita tristeza. Vejo o torcedor na arquibancada vibrando, apaixonado pelo seu clube, e é muito triste que torcedor das mesmas cores, da mesma camisa... É muito difícil a gente ver, mas hoje está acontecendo isso no futebol brasileiro. Os torcedores estão sendo torcedores de torcidas organizadas", criticou o mandatário da entidade, antes do duelo Fortaleza x Maracanã, no PV.